برافو يقود تشيلي لنهائي كأس القارات

علي المصري تعملق كلاوديو برافو، حارس مرمى منتخب تشيلي، وقاد منتخب بلاده للتأهل لنهائي كأس القارات، بعدما تصدّى لثلاث ركلات جزاء من منتخب البرتغال، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، على ملعب "كازان آرينا"، في أولى مواجهتي الدور قبل النهائي لكأس القارات، المُقامة حاليًّا في روسيا، وتختتم يوم الأح

علي المصري تعملق كلاوديو برافو، حارس مرمى منتخب تشيلي، وقاد منتخب بلاده للتأهل لنهائي كأس القارات، بعدما تصدّى لثلاث ركلات جزاء من منتخب البرتغال، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، على ملعب “كازان آرينا”، في أولى مواجهتي الدور قبل النهائي لكأس القارات، المُقامة حاليًّا في روسيا، وتختتم يوم الأحد المقبل. وسيلعب منتخب تشيلي، في المباراة النهائية التي ستقام الأحد المقبل، مع الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر، الذي يجمع ألمانيا مع المكسيك، فيما يلعب الخاسران، يوم الأحد أيضًا، مباراة تحديد المركز الثالث، والميدالية البرونزية. انطلقت المباراة ببداية حماسية من الفريقين، ولم تمرَّ سوى ست دقائق فقط حتى قام ألكسيس سانشيز بإرسال تمريرة ذكية في عمق دفاع البرتغال، لكن زميله إدواردو فارجاس رفض الهدية بعدما سدَّد الكرة برعونة، رافضًا تقدم منتخب بلاده، ليتصدى لها الحارس البرتغالي روي باتريسيو ببراعة. وجاء الرد سريعًا من البرتغال، بعد دقيقة واحدة فقط، عندما وزع كريستيانو رونالدو كرة عرضية أرضية لأندريا سيلفا، الذي سدد الكرة برعونة أيضًا، لتصطدم بيقظة كلاوديو برافو، حارس منتخب تشيلي، الذي منع هدفًا مؤكدًا لمنتخب البرتغال. وانحصر اللعب في منتصف الملعب، دون خطورة على المرميين، وسط محاولات من نجوم المنتخبين، لتسجيل هدف التقدم، وباءت تلك المحاولات بالفشل؛ نظرًا للتنظيم الدفاعي المحكَم من المنتخبين، ليطلق الحكم الإيراني علي رضا فاجاني صافرة نهاية الشوط الأول، بالتعادل السلبي دون أهداف. وانطلق النصف الثاني من اللقاء وسط آمال التشيليين والبرتغاليين بالتسجيل والفوز لخطف بطاقة التأهل للنهائي، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبين. وكاد فارجاس يفتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 57، بفضل تسديدة مُقصية، لكن الحارس البرتغالي يتميز في التصدي، ويخرجها ضربة ركنية، وارتدّت الهجمة على مرمى تشيلي، عندما توغَّل رونالدو من الجهة اليمنى، وسدَّد بقوة، لكن الحارس برافو تألَّق في صدِّ الكرة. وحاول رونالدو خطف هدف الفوز، وفي الدقيقة 71 سدَّد كرة قوية اصطدمت بالمُدافع جونزالو خارا، وخرجت بجوار القائم الأيمن للحارس برافو، قبل أن يعود كريستيانو مجددًا في الدقيقة 84، ويرتقي لاستقبال عرضية سيدريك، ويسدد برأسه، لكن الكرة مرت جانبية لمرمى تشيلي. ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي أيضًا دون أهداف، ليحتكم الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، وأعلن بنهاية الشوم الثاني، عدد الحضور الرسمي للجماهير في ملعب “كازان آرينا”، الذي احتضن مواجهة اليوم، وبلغ 40855 مشجعًا. ولم تسفر دقائق الوقت الإضافي الأول عن تغير في النتيجة، ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين، وكانت أخطر كراته في الدقيقة 95، وكانت فرصة خطيرة لتشيلي، عندما مرر ماوريسيو إيسلا كرة بينية نحو ألكسيس سانشيز، الذي سدَّد برأسه، لكن الكرة مرَّت بجانب مرمى البرتغال بقليل. وفي الدقيقة 118 ضاعت فرصة بطريقة غريبة على منتخب تشيلي، بعد أن حرم القائم الأيسر وعارضة مرمى البرتغال، تسديدتين متتاليتين فيدال ومارتين رودريجيز من خطف هدف قاتل، يؤهل تشيلي مباشرة للنهائي، ليحتكم المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت للمنتخب التشيلي بنتيجة 3-0، ويفوز على البرتغال للمرة الأولى في تاريخه، خلال ثلاث مواجهات بينهما.