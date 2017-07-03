برافو يفلت بلقب أفضل حارس من أنياب نجوم ألمانيا

على المصرى أفلت الحارس التشيلى كلاوديو برافو، بلقب القفاز الذهبى، الذى يمنح لأفضل حارس مرمى فى كأس القارات، التى اختتمت أمس الأحد فى روسيا، من أنياب نجوم المنتخب الألمانى، الذين لم يكتفوا بالفوز باللقب، بل سيطروا على كل الجوائز الفردية، التى يمنحها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للاعبين، ع



على المصرى

أفلت الحارس التشيلى كلاوديو برافو، بلقب القفاز الذهبى، الذى يمنح لأفضل حارس مرمى فى كأس القارات، التى اختتمت أمس الأحد فى روسيا، من أنياب نجوم المنتخب الألمانى، الذين لم يكتفوا بالفوز باللقب، بل سيطروا على كل الجوائز الفردية، التى يمنحها الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” للاعبين، عقب نهاية المنافسات.

واختير برافو، كأفضل حارس في البطولة، بعدما لعب حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، 3 مباريات بواقع 300 دقيقة، وقام بـ 7 تصديات حاسمة، كما ساهم بقوة في بلوغ منتخب بلاده المباراة النهائية، بتصديه لـ 3 ركلات ترجيحية أمام المنتخب البرتغالي، فى قبل النهائى.

وحصل تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا، على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة، بفضل تمريرتين حاسميتن، كانت أخرها في النهائي أمام التشيلي، ليتفوق فيرنر “21 عاماً”، مهاجم لايبزيج الألماني، الذى سجل 3 أهداف، على حساب زميليه في المنتخب ليون جوريتسكا، ولارس ستينديل، اللذين يملكان نفس الرصيد من الأهداف، وجاء خلفهم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد هدفين، ولعب تيمو فيرنر 4 مباريات بعدد دقائق يقدر بـ292 دقيقة، وسجل 3 أهداف ومنح تمريرتين حاسمتين منحتاه الأفضلية للفوز بلقب هداف البطولة.

واختير جوليان دراكسلر لاعب وسط ألمانيا، أفضل لاعب في كأس القارات، بعدما خاض نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، 5 مباريات، بواقع 431 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف وحيد ومنح تمريرة حاسمة، كما كان القائد الذي يضبط إيقاع المنتخب الألماني، فاستحق أن يكون أفضل لاعب في البطولة.

ولم يكتفِ دراكسلر بذلك، بل حقق إنجازًا من نوع خاص خلال البطولة،بعدما بات أصغر قائد للمنتخب الألماني في بطولة كبيرة، منذ عام 1912، حيث يبلغ “23 عامًا” فقط، وحمل دراكسلر كأسين في مراسم تتويج المانشافت، كأس البطولة التي توج بها الألمان، لأول مرة في تاريخهم، إضافة إلى جائزة الكرة الذهبية باعتباره أفضل لاعب في البطولة، علما بأنه كان ضمن قائمة منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم التي أقيمت في البرازيل عام 2014.