«برافاماكس» لعلاج النعاس يوقظ مبيعات «كيميفارم» خلال 2023

أظهرت نتائج مبيعات شركات الدواء العاملة في السوق المصرية، تسجيل شركة كيميفارم 1.1 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى 2023، من خلال المخازن والصيدليات.

وكشف تقرير أعدته المؤسسة الدولية “آي كيوفيا” المعنية برصد حركة مبيعات سوق الدواء، عن أن الشركة نجحت في بيع 27.5 مليون عبوة دوائية من يناير وحتى سبتمبر 2023.

وأشار التقرير إلى أن شركة “كيميفارم” حققت العام الماضي 2022 مبيعات بإجمالي، 1.3 مليار جنيه، بعدد عبوات بلغ 39.8 مليون عبوة دوائية.

ولفت، إلى أن عدد من الأصناف الدوائية التي تنتجها الشركة ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على معدلات البيع منها:

COLOVERIN-D

لعلاج القاولون، مسجلا، 204 ملايين جنيه.

NOTUSSIL

لعلاج السعال، مسجلا، 86 مليون جنيه.

DANTRELAX

باسط للعضلات، مسجلا، 77.1 مليون جنيه.

BRAVAMAX

لعلاج النعاس المفرط واضطراب النوم، مسجلا، 73 مليون جنيه، وهو العقار الذي يسجل نموا سنويا يصل حتى 50%.

HEMOCLAR

لعلاج الكدمات، مسجلا، 65 مليون جنيه.

VERSERC

لعلاج الدوخة وطنين الأذن، مسجلا، 63 مليون جنيه.

COLOVERIN A

لعلاج القاولون، مسجلا، 55 مليون جنيه.

GASTROTIDINE

لعلاج الحموضة، مسجلا 52.3 مليون جنيه.

POWERCAPS

لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، مسجلا، 47.4 مليون جنيه.

NEURIMAX

لعلاج التهاب الأعصاب، مسجلا، 43.8 مليون جنيه.

تأسست شركة «كيميفارم للأدوية» عام 1972، وبدأ نشاط الشركة منذ تواجدها في السوق المصرية على استيراد وتوزيع الأدوية، ثم توسع النشاط ليبدأ تصنيع المنتجات الصيدلانية.

تتواجد الشركة في الوقت الحالي بـ 24 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوجد للشركة مركز إقليمي في المغرب، كما أنها ضمن الشركات التي تم تثبيت مستحقاتها لدى شركة ألفا للصيدليات المالكة لمجموعة 19011، والتي أعلن افلاسها في وقت سابق.