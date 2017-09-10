برادو وفورتشنر تهيمنان على مبيعات السيارات الرياضية

أحمد نبيلحصدت العلامة اليابانية تويوتا مركزين بقائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV-D؛ لتستحوذ على 77.5% من المبيعات الإجمالية البالغة 1493 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.وتصدرت تويوتا برادو الفئة بحصة سوقية 53.6%، وتبعتها تويوتا فورتشنر بحصة سوقية 24.5%

أحمد نبيل

حصدت العلامة اليابانية تويوتا مركزين بقائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV-D؛ لتستحوذ على 77.5% من المبيعات الإجمالية البالغة 1493 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وتصدرت تويوتا برادو الفئة بحصة سوقية 53.6%، وتبعتها تويوتا فورتشنر بحصة سوقية 24.5%، ثم جيب جراند شيروكي بواقع 21.5%، ثم ميتسوبيشي باجيرو بنسبة 1%.

وقد سجلت شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-D تراجعًا في المبيعات بواقع 1495 سيارة بنسبة انخفاض 63%؛ لتصل إلى 1493 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري مقابل 2357 وحدة خلال نفس الفترة من 2016.

ووصلت نسبة التراجع في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV أقل من 2000 سي سي 43% لتسجل 9.6 ألف وحدة مقابل 16.9 ألف وحدة، فيما بلغت نسبة التراجع للسيارات أعلى من 2000 سي سي 29% لتصل 2.4 ألف وحدة مقابل 3.4 ألف.

ورغم هذا التراجع فإن السيارات الرياضية SUV تعتبر الأقل من حيث معدل الانخفاض مقارنة بالعديد من الفئات الأخرى، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الانخفاض للسيارات الملاكي التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي 78% فيما وصلت النسبة للسيارات بين 1300 و1500 سي سي 47%.