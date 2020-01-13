«برادو للسجاد» تفاوض مساهمين جدداً لتمويل توسعات بقيمة 200 مليون جنيه

تأسست «برادو للسجاد» عام 2008 وتعمل فى مجال صناعة السجاد، وتملك مصنعاً فى مدينة السادات، ويملكها رجل الأعمال حسين العجيزى.

مصادر: الخطة تتضمن إنشاء مصنع للخيوط وزيادة عدد الماكينات وفروع البيع

تخطط شركة برادو للسجاد لجذب تمويلات فى حدود 200 مليون جنيه عبر إدخال مساهمين جدد ضمن هيكل الملكية، وذلك بغرض تنفيذ خطة توسعية لزيادة الطاقة الانتاجية، بجانب إنشاء مصنع جديد للخيوط، وتنشيط ذراع التسويق والتوزيع.

وقالت مصادر مقربة من الشركة إنها دخلت فى مفاوضات جادة مع عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية لإجراء فحص نافى للجهالة، بهدف شراء حصة منها.

وتأسست «برادو للسجاد» عام 2008 وتعمل فى مجال صناعة السجاد، وتملك مصنعاً فى مدينة السادات، ويملكها رجل الأعمال حسين العجيزى.

وأوضحت المصادر أن مصنع برادو يضم 14 ماكينة، وتسعى الإدارة لزيادتها إلى 21 مع دخول الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف مضاعفة الطاقة الانتاجية وتنويع المنتجات.

ونوهت إلى أن «برادو» تملك نحو 5 محلات للبيع المباشر للعملاء فى القاهرة الكبرى، أبرزها بمول العرب، وتخطط لزيادة عددها ووكلائها لاحقاً عبر تقوية ذراع الترويج، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين، بجانب زيادة الكمية المخصصة للتصدير.

وأكدت أن إدارة برادو تعتزم إنشاء مصنع جديد يختص بالخيوط المستخدمة فى صناعة السجاد على قطعة أرض فى مدينة السادات، لكنها رهنت الخطوة بدخول مساهمين جدد أو تدبير التمويلات المطلوبة.

وكشفت المصادر عن أن صندوق SPE الإنجليزى للاستثمار المباشر كان من المهتمين بالصفقة خلال الشهور الماضية، ولكن مفاوضاته مع الشركة لم يُكتب لها النجاح.

ويهتم صندوق SPE المعروف باسم «سويكورب للاستثمار المباشر»، بالقطاعات الصناعية بالسوق المصرية، واشترى مؤخراً حصة حاكمة بشركة المستقبل للصناعات الدوائية.

وأكدت المصادر أن إجمالى التوسعات التى تنوى برادو مصر تنفيذها ستقارب تكلفتها التمويلية حدود 200 مليون جنيه، موضحة أن خطة الحكومة بإطلاق المدن العمرانية الجديدة، بجانب ارتفاع الكثافة السكانية، تعزز فرص رواج مبيعات السجاد، ولكن تبقى تحديات ارتفاع التكاليف وصعود معدلات التضخم التى تدفع المستهلكين لتفضيل الأنواع الرخيصة هى التحدى الأبرز للشركات العاملة بالسوق المحلية.

وبالإشارة إلى قطاع السجاد فى مصر، فقد حققت شركة النساجون الشرقيون نمواً فى صافى الربح خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو %41.5 لتسجل 461 مليون جنيه مقابل 326 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من 2018.

واستفادت «النساجون» من ارتفاع المبيعات بنحو %4 لتبلغ 5.236 مليار جنيه، مقارنة مع 5.033 مليار جنيه.

وخلال الفترة الماضية، كشفت الشركة عن إطلاق آلية جديدة لإنتاج بلاط السجاد الذى يشبه السيراميك، ويستهدف المبانى التجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب امتلاكها خطة توسعية بدأت بطرح منتجات لمنافسة السجاد التركى، وافتتاح 12 متجرا فى خطة لإضافة ما بين 10 إلى 12 أخرى سنويا.