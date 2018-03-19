برادو تحتفظ بتفوقها وفورتشنر تتأخر لصالح جراند شيروكي

المال – خاص:

احتفظت تويوتا فورتشنر بصدارتها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV-D خلال يناير الماضي بحصة سوقية 50.3% من المبيعات الإجمالية البالغة 169 وحدة.





وخلال يناير 2017 كانت السيارة على رأس سيارات الفئة الأكثر مبيعا بحصة سوقية 53.3% من المبيعات الإجمالية التي وصلت آنذاك إلى 195 وحدة.

وتبادلت السيارتان جيب جراند شيروكي وتويوتا فورتشنر الترتيب حيث تقدمت الأولى للمركز الثاني فيما تأخرت “فورتشنر” للمركز الثالث.

وكانت تويوتا فورتشنر في المركز الثاني خلال يناير 2017 بحصة سوقية 35.9% لكن حصتها انكمشت خلال يناير الماضي إلى 17.8% فقط، فيما كانت “جراند شيروكي” في المركز الثالث خلال بحصة سوقية 9.7% لكنها تمكنت خلال يناير 2018 من زيادتها إلى 32%. أما ميتسوبيشي باجيرو فقد خرجت بالكلية من سباق الفئة.

ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي متعددة الاستخدامات SUV-D وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.