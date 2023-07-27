براتب شهري يتجاوز 4 آلاف دولار.. سويسرا الأولى عالميا في الحد الأدنى للأجور

تصدرت سويسرا دول العالم باعتبارها أعلى بلد تطبق حداً أدنى للأجور، ثم جاءت نيوزلندا وأستراليا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، ضمن قائمة أعلى عشر دول في الحد الأدنى للأجور، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

ووفقاً للبيانات الحكومية، تدفع سويسرا ما يعادل 4320 دولاراً شهرياً مقابل العمل 40 ساعة أسبوعياً، إذ إنها أقرت زيادة الحد الأدنى لأجر العامل في الساعة إلى نحو 24 فرنكاً سويسرياً (نحو 27 دولاراً أمريكياً) في يونيو من هذا العام.

بينما تتذيل المملكة المتحدة وأيرلندا القائمة مع راتب شهري يبلغ نحو 2142.6 دولار، و2119.8 دولار، على الترتيب.

ورغم أن الولايات المتحدة تُصنف كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإنها ليست بين أعلى عشر دول تطبق حداً أدنى للأجور، بل تأتي في المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم، بعد فرنسا وموناكو وسنغافورة وإسبانيا وسلوفينيا.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الدول الأوروبية الواردة في القائمة أغنى من الولايات المتحدة، إذ يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، نظيره في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي الصادر في يوليو.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، تتخلف ثماني عشرة دولة أوروبية من إجمالي 22 دولة تعلن حداً أدنى للأجور، عن مستوى الأجور في الولايات المتحدة والبالغ نحو 1160 دولاراً شهرياً.