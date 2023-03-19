براءة هبة قطب من تهمة الإساءة للرجل المصري

قضت محكمة جنح العجوزة اليوم، ببراءة الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية والزوجية من تهمة الإساءة للرجل المصري ورفض الدعوى المدنية.

وترافع محامي الدكتورة هبة قطب فى الدعوى التى أقامها أحد المحامين متهما إياها بإهانة الرجل المصري والتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته إلى أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرزيلة.

وكانت د.هبة قطب قد صرحت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب بأن الزوج المصري لديه قناعة بأنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.

وأضافت قطب : ” الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت .. لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا وقالت مازحة : “وإحقاقا للحق بيقول الكلام ده لو فى الحرام”.

كتبت نجوى عبدالعزيز