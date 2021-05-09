سيـــاســة

براءة مأمور قسم حدائق القبة و13 آخرين من تهمة قتل متظاهرين

بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011
المال - خاص 3:05 م, الأحد, 9 مايو 21 3:05 م, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة 8 ضباط و4 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011.

كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و4 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.

وتضمنت اوراق قرار الاتهام أن المتهمين فى يومي 28 و29 يناير 2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدا  ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمرهين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة والتى أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلا.

اقرأ أيضا  الرئيس الكونغولي يطرح مبادرة حول «سد النهضة».. والسودان : موقفنا ثابت

وتسببوا خطأ فى موت 3 اثناء وقوف كلا منهم بشرفة مسكنهم وكان ذلك ناشئ عن عدم احترازهم بأن أطلقوا دون تبصر الاعيرة من أسلحتهم الاميرية قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، ولظروف محيطة طاشت تلك الاعيرة وأصابت المجنى عليهم بالاصابات التى أودت بحياتهم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن : 26 مركزا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 16 محافظة

وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد القانونية فى قانون العقوبات، والمحكمة منحت الدفاع أجلا لإعداد دفاعه على ضوء التعديل أنف البيان.

كتبت – نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزيرة التضامن : 26 مركزا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 16 محافظة

ياسمين فواز 2:37 م, الأحد, 9 مايو 21

البرلمان يوافق على شروط التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة

ياسمين فواز 1:35 م, الأحد, 9 مايو 21

البرلمان يرفض إضافة تحليل الخمور بجانب المخدرات بمشروع قانون شغل الوظائف العامة

ياسمين فواز 1:19 م, الأحد, 9 مايو 21

البرلمان يطالب المجتمع الدولى بالتحرك لوقف الاعتداءات على المصلين بالأقصى

ياسمين فواز 12:28 م, الأحد, 9 مايو 21

مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة بغرب كابول

سمر السيد 1:14 ص, الأحد, 9 مايو 21

وزير القدس: صمود أسطوري في معركة البوابات الإلكترونية أمام الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

محمد مجدي 12:53 ص, الأحد, 9 مايو 21