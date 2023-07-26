براءة لاعب الزمالك السابق من تهمة سرقة ورقة زواجه العرفي

أصدرت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم حكمها بقبول الاستئناف المقدم من اللاعب إسلام جابر لاعب الزمالك السابق، على حكم حبسه سنة، والقضاء مجددا ببراءته في واقعة اتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفي.

وكانت محكمة جنح الهرم قد قضت بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، للاعب كرة القدم لاتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي، في القضية.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضي، بواسطة محام حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وتضمنت الدعوى التي اقامتها أنها تعرفت على لاعب الزمالك من خلال أحد الأصدقاء، وطلب منها الزواج بعقد بعد قصة حب جمعت الطرفين، واستئجار شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعندما علم بحملها لم يعترض، ثم تفاجأت بإنكاره لهذا الحمل وتنصله منه والإصرار على إنكاره له ولمجمل العلاقة بينهما والزواج، خاصة بعد حصوله على الورقة الخاصة بها.

كتبت- نجوى عبد العزيز