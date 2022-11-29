براءة عامل من قتل ابنه رغم الشهادة ضده في الخصوص

نجوى عبد العزيز

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة عامل من تهمة القتل العمد لنجله البالغ من العمر ١٢ عاما بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذى نفى تهمة القتل وأكد أن الوفاة طبيعية.

فيما استند دفاع المتهم على تقرير الطب الشرعي الذى أكد أن الوفاة طبيعية وانتفاء جريمة القتل العمد بركنيها المادى والمعنوى كما دفع بانتفاء القصد الجنائي للمتهم فياس قتل نجله ودفع أيضا بتناقض أقوال شهود الإثبات مع تقرير الطب الشرعي وبطلان تحريات المباحث حيث جاءت مخالفة لتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي بالإضافة إلى وجود خلافات عائلية بين المتهم وشقيقه وجد الطفل.

إضافه الى عدم معقولية الواقعة كما صورها الشهود.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ويدعى فوزى س ح ٣١ سنة عامل إلى محكمة الجنايات بالخصوص لأنه قتل نجله ويدعى سليمان ف س ١٢ عاما عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأطبق على أنفاسه ما أدى إلى وفاته.

وبسؤال عم الطفل المجني عليه اتهم والده بأنه هو المتسبب في قتله بخنقه وأيده في أقواله جد الطفل من الاب الذي أيد نفس أقوال العم.

فيما جاءت نتيجة الصفة التشريحية للطب الشرعى مخالفة لأقوال الشهود وتحريات المباحث وأن الوفاة فسيولوجية ولا توجد أي شبهات جنائية في وفاة الطفل.