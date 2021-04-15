براءة «سيدة المحكمة» من تهمة الاعتداء على ضابط شرطة

كان النائب العام قد قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة الجنح بالنزهة، حكمها حضوريًا ببراءة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، من تهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة”.

كما قضت ببراة سيدة المحكمة من التهمة الثانية لتعديها عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرًا عن تهمة التصوير دون تصريح مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيًا.

وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.

وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة، وتبين أن به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، لتقديمها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته.