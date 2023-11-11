براءة سلمى الشيمي من تهمة التعدي على القيم الأسرية

قضت المحكمة الاقتصادية بقبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، وبراءتها وتخفيض قيمة الغرامة لـ100 ألف جنيه.

وقالت سلمى الشيمي، في أوراق القضية رقم 188 لسنة 2023، والمتهمة فيها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابسة عارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثّها للعامة دون تمييز: أنا عرفت إني مقبوض عليا علشان فيديوهات كنت نزلتها على تطبيقي تيك توك وإنستجرام وأنا مسحتها من على صفحاتي من حوالي 8 شهور، والفيديوهات العريانة دي أغلبها قديمة، والفيديوهات اللي بنزلها حاليًّا متعلقة بشغلي، وكمان أنا لما كنت بنزل الفيديوهات دي، كنت بنزلها للهزار والترفيه وأنا مش باخد فلوس من الفيديوهات دي، وده كل اللي حصل.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية قد سبق أن قضت بمعاقبة “الشيمي” بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية،

وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية، ونشر فيديوهات بملابس عارية وصور خادشة للحياء العام مِن شأنها الأضرار وليس الإصلاح،

حيث نشر الفسق والفجور وعرض أفكار غريبة وشاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري تحت مسمى الحرية والتطور بهدف تحقيق الكسب المادي السريع،

وذلك عن طريق زيادة نسب المشاهدة غير عابئة بما تمثله تلك الأفكار من خطورة داهمة تؤثر يقينًا في أفكار ومعتقدات الشباب المتابع لها.

نجوى عبد العزيز