براءة خالد حنفي من العدوان على المال العام في فساد القمح

محمد مجدي:أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرار باستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام، ضد د. خالد حنفي، وزير التموين الأسبق في الشكوي المقدمة ضده من النائب مصطفي بكري وذلك في القضية رقم 438 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا وبرقم 38 لسنة 2016 حصر تحقيق عليا والمعروفة إعلاميا بقضية "فساد القمح"

محمد مجدي:

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرار باستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام، ضد د. خالد حنفي، وزير التموين الأسبق في الشكوي المقدمة ضده من النائب مصطفي بكري وذلك في القضية رقم 438 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا وبرقم 38 لسنة 2016 حصر تحقيق عليا والمعروفة إعلاميا بقضية “فساد القمح” و انتهي التصرف في القضية بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتحريات بحفظها إداريا وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوي محفوظة.

وأكد المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، أنه بهذا القرار لا يوجد عدوان علي المال العام وأنه لايوجد اختصاص وظيفي ولاثمة علاقة لـ “حنفي” بقضية فساد القمح، مشيرا إلي أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ “حنفي” لكون الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل في الأوراق أو الاختصاص أو حتي التحريات من الجهات الرقابية بشان ما أثير فى الأوراق من جرائم تنسب لـ “حنفي” الأمر الذي حدا بنيابة الأموال العامة، تحت إشراف النائب العام باستبعاده من شبهة جرائم العدوان علي المال العام.

و أوضح أنه قد سبق للنيابة العامة أن أحالت بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية، واستبعدت “حنفي” من الاتهام الذي برأ ذمته المالية والوظيفية من أي اتهام.

ويذكر أن “حنفي” خلال توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية، قام باستحداث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي أهلته للحصول علي لقب أفضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016. ويشغل حاليا منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والذي تقلده في شهر نوفمبر من العام الماضي، كأول مصري بعد انتخابه بإجماع أصوات الدول الأعضاء.