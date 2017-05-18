براءة حسين سالم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

نجوى عبد العزيز قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم عبد التواب، اليوم الخميس، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وقال دفاع سالم، إنه سيقدم في الجلسة المقبلة عقد التصالح الذي أبرمته الدولة معه نيابة عن موكله وانقضاء الدعاوى الجنائية المق

نجوى عبد العزيز



قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم عبد التواب، اليوم الخميس، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وقال دفاع سالم، إنه سيقدم في الجلسة المقبلة عقد التصالح الذي أبرمته الدولة معه نيابة عن موكله وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في 4 قضايا، وهى “غسيل الأموال” و”ميدلك للكهرباء” و”تصدير الغاز لإسرائيل” و”أرض البياضية”.