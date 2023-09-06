براءة الفنانة إيمي سالم من تهمة التبديد 

قضت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، ببراءة الفنانة إيمان سالم المعروفة إعلاميًّا بـ “إيمي سالم”، خلال جلسة معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج .

واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لمحامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من الشهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى، وعنوان السكن الخاص بها لإخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

وقال دفاع إيمي سالم في حديثه للمحكمة إن الموضوع ليس قيمة الشيك وإنما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتي.

فيما قالت الفنانة إيمان سالم للقاضي: “والله ما أعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى”.

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر قضت في وقت سابق بحبس إيمان سالم، غيابيا بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 الف جنيه.

كتبت – نجوى عبدالعزيز