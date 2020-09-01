برأسمال 20 مليون جنيه.. «آرابيا هولدنج» تعتزم تأسيس شركة «تخصيم» بنهاية 2020

تعتزم شركة «آرابيا إنفستمنتس هولدنج» ضخ إستثمارات بقيمة 20 مليون جنيه خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، بهدف تأسيس شركة “تخصيم” للتخصيم.

قال مصدر بـ«آرابيا»، إن الشركة القابضة، حصلت على الموافقة الأولية من الهيئة العامة للرقابة المالية، بإنشاء شركة لممارسة نشاط التخصيم، موضحًا أنهُ قد يتم الإنتهاء من تأسيس الشركة قبل نهاية العام الجارى.

ولفت المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن تلك الخطوة تأتى ضمن مستهدفات القابضة بالتوسع بأنشطة التمويل المالى غير المصرفى.

وفيما يتعلق بتأثيرات الظروف الراهنة والخاصة بجائحة «كورونا» على الشركة القابضة وشركاتها التابعة، قال المصدر إن الجائحة أحدثت تاثيرات متنوعة فى محفظة “أرابيا” على مستوى أنشطة الشركات.

بداية على صعيد شركة «يو آى فاينانس»، قال المصدر، إن نشاط الشركة لم يتأثر بالجائحة كورونا, مشيرًا إلى أن ذلك ظهر بشكل واضح فى أرباحها المحققه بالنصف الأول من العام الحالى، إذ تخطى صافى ربح الشركة فى النصف الأول 2020 أرباح عام 2019 كاملة، بنسبة نمو بلغت %189 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وعلى صعيد رواج التابعة، قال المصدر إنه على الرغم من قرار تعطيل تراخيص المركبات فى الربع الثانى 2020، إلا أن محفظة الشركة نمت بنسبة %50 عن الربع السابق وحققت الشركة صافى ربح إيجابى فى النصف الأول 2020, مرجحًا أن يُعزز قرار فتح ترخيص المركبات فى نهاية الربع الثانى 2020 الطلب على مبيعات الشركة.

يُذكر أن صافى أرباح النشاط المالى غير المصرفى لشركة ارابيا انفستمنت والذى يضم شركتى “يو آى فاينانس” و “رواج”، سجل حوالى 18.2 مليون جنيه فى الربع الثانى 2020, بزيادة %13 عن الربع السابق و %171 عن نفس الربع العام الماضى. وبلغت إجمالى إيرادات النشاط 175 مليون جنيه فى الربع الثانى ,2020 بزيادة %30 عن الربع السابق وزيادة %17 عن نفس الربع العام الماضى.

ووفقًا لبيانات الشركة فأن نشاط الخدمات المالية غير المصرفية ساهم فى تحقيق %86 من صافى ربح آرابيا، وهو الأعلى خلال تاريخها والبالغ 81 مليون جنيه عام 2019 و جاءت نتائج النشاط حينها مدفوعه بنمو صافى ربح شركاته بنسبة %164 على مدار الثلاث سنوات الماضية و بنمو الأعمال التراكمية لشركاته لتحقق 2.6 مليار جنيه

وفيما يتعلق بتأثيرات الظروف الراهنة على قطاع التشييد ومواد البناء والمتمثل فى ملكية كل من “كهروميكا” و”طوبلاط”,قال المصدر إن ارباح النشاط بلغت 5.6 مليون جنيه مقارنة مع 5.3 مليون جنية فى الربع السابق, وبزيادة %119 عن نفس الربع العام الماضى، مدفوعاً بإنتهاء “كهروميكا” من بعض المشروعات المعلقة.

وأشار المصدر إلى أن إجمالى إيرادات النشاط بلغت 202 مليون جنيه فى الربع الثانى من 2020, بزيادة %174 عن الربع السابق و %3 عن نفس الربع العام الماضى.

وقال المصدر إنهُ فيما يتعلق بـ”كهروميكا” فقد انتهت الشركة مما يقرب من %20 من المشاريع المتقادمة فى الربع الثانى 2020، فيما تستهدف الإنتهاء من نحو %90 من المشاريع المتأخرة بنهاية العام.

ولفت إلى أن التحدى الرئيسى لـ”كهروميكا” يتمثل فى الحصول على تعاقدات لمشاريع جديدة بهوامش جذابة، موضحًا أن الشركة كانت قد فازت بمناقصة توزيع كهرباء بقيمة 100 مليون جنيه فى الربع الثانى 2020.

وأشار المصدر أنهُ خلال الفترات الماضية تم إجراء اعادة هيكلة داخلية للشركة برؤية تتمحور حول إنهاء موروث التعاقدات المتقادمة مع التعامل مع تحدى تنمية الأعمال.

ولفت إلى أن الشركة قامت بجهود إعادة هيكلة تضمنت الإنتهاء من العديد من المشروعات القديمة مما سمح بإسترداد 41 خطاب ضمان قائم منذ سنوات عديدة حتى 1996 بقيمة 77 مليون جنية.

وتابع المصدر أنه تم تخفيض التسهيلات الائتمانية المستخدمة بنسبة %67 حتى بلغت 40 مليون جنيه فى نهاية 2019 مما يتيح الفرصة لتمويل مشروعات جديدة، هذا إلى جانب إعادة التفاوض على مطالبات قديمة بلغت 72 مليون جنيه مصرياً وتحصيل 15 مليون جنيه، وأوضح المصدر أنهُ تم تخفيض العمالة بنسبة إضافية %11 ليصل إجمالى عدد العاملين إلى 618 بهدف تقليل الرافعة التشغيلية بالشركة.

وأوضح المصدر أن عوائد نشاط التشييد ومواد البناء تأثرت سلبًا بتك الفترة نظراً لوجود إرتباط بين نشاط شركة كهروميكا مع أداء الاقتصاد المصرى ككل وتأثرها بتوقف سلاسل الإمداد من منطقة جنوب شرق اسيا وتباطؤ نشاط الإنشاء فى بعض المشروعات الكبرى بالتزامن مع خطة إعادة الهيكلة التى تشهدها كهروميكا.

وفيما يتعلق بشركة “طوبلاط” التابعة، قال المصدر إنهُ تحت وطأة الكورونا، حققت الشركة صافى خسارة فى النصف الأول من 2020 قدرها 125 ألف جنيه.

ولفت المصدر أنه تم الإنتهاء من تأسيس مصنع الشركة الجديد بالضبعة على مساحة 8400 متر مربع، لخدمة الساحل الشمالى ومنطقة العلمين الجديدة والضبعة.

ورجح أن يمهد المصنع الجديد للشركة فى العلمين الطريق للوصول إلى 48 مشروعًا جديدًا على طول الساحل الشمالى و مدينة العلمين الجديدة و منطقة الضبعة، مشيرًا إلى أن الشركة أضافت خطى إنتاج جديدين بذلك المصنع مؤخرًا.

وأوضح المصدر أنه مع تأسيس مصنع الضبعة وخط الإنتاج الجديد فى أبو رواش، ازدادت السعة الإنتاجية للشركة منذ 2017 بنسبة %50 و هى الزيادة الأولى منذ نشأة الشركة؛ ومولت حينها بشكل ذاتى.