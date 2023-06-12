برأسمال 160 مليون دولار.. السعودية وكوريا تبرمان اتفاقية لإنشاء صندوق مشترك للاستثمار

قالت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية إن وزيرتها “لي يونغ” ورئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودى يوسف بن عبدالله البنيان حضرا حفل التوقيع على إنشاء صندوق مشترك بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية في فندق كراون بلازا الرياض في يوم 11 يونيو، بحسب وكالة يونهاب.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من إجراءات المتابعة لاتفاق العمل للتعاون الاستثماري ودعم الشركات الناشئة بين كوريا والسعودية الذي تم التوصل إليه بمناسبة لقاء القمة بين الرئيس يون سيوك-يول وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود في نوفمبر من العام الماضي.

وسيتم إنشاء الصندوق المشترك الذي يبلغ رأس ماله 160 مليون دولار، من صندوق بقيمة 150 مليون دولار يتم جمع رأس ماله وتشارك فيه السعودية كمستثمر رئيسي، و10 ملايين دولار من شركة كوريا لرأس المال المخاطر، وتشارك فيه الشركة السعودية للاستثمار الجريء وصندوق الاستثمارات العامة وغيرها كمستثمر.

واتفق البلدان على استثمار الصندوق المشترك ما لا يقل عن 10 ملايين دولار إلزاميا في الشركات الكورية.

وقالت الوزيرة “لي” إن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الشركات الناشئة الكورية في تقدم السعودية فضلا عن جذب الاستثمارات بمناسبة إنشاء الصندوق المشترك بين كوريا والسعودية.

من جانب آخر، أجرت الوزيرة الكورية محادثات مع وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وتم التطرق في المحادثات إلى تعزيز التبادلات بين ملتقى”كوم أوب” (COMEUP) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الكوري وملتقى بيبان (Biban) السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الإجراءات الجمركية لتوسيع التجارة المتبادلة بين البلدين وغيرها.