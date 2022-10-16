برأسمال 100 مليون جنيه.. «وان فاينانس» تستهدف تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية‎‎

قال طارق الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة وان فاينانس المتخصصة في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، إن الشركة بصدد الإعلان الرسمي عن إطلاق منصة تسعى للتقديم حلول وخدمات تمويلية التي قد يحتاجها المستهلك في السوق المصرية.

وأوضح الحسيني ، أن أكثر التحديات التي تواجها الأسواق العالمية تتمثل في وجود الركود التضخمي، بجانب القرارات المتتابعة التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي بتحريك أسعار الفائدة.

ولفت الحسيني إلى أن السوق المصرية شأنها كشأن أي دولة تواجه تحديات متغيرة، مبينا أنه من خلال هذه التحديات ظهرت فكرة إطلاق منصة وان فاينانس التي تعتزم تخفيف وطأة وحدة الأزمة ،، من خلال تنويع مصادر التقسيط.

وأوضح الحسيني أن رأس مال الشركه يبلغ ١٠٠ مليون جنيه، موضحا أن طبيعة هيكل الملكية يتكون من شركة أيادي للاستثمار المالكة لنسبه 40%وشركه تمويل التي تستحوذ على حصة 30% من هيكل ملكية الشركة ، بجانب 30% للهيئة القومية للبريد.