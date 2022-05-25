بديلا عن «نبض».. الهيئة الوطنية للصحافة: إطلاق تطبيق «سبوت» يتضمن كافة الأخبار المصرية

كشف المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن إطلاق تطبيق (أبلكيشن) يتضمن كل الأخبار التى تصدر عن مصر ليكون بديلا لتطبيق “نبض” بعد ما أثير حوله من مشكلات فى الفترة السابقة .

وقال الشوربجي: “للأسف أبلكيشن نبض يصدر من دولة عربية شقيقة ويديره مجموعة من الأشخاص وتسبب في مشكلات عديدة الفترة الأخيرة .

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خلال اجتماع لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد والخاص بالهيئة، أن التطبيق سيتم البث التجريبي له 30 يونيو المقبل ويحمل اسم “سبوت” وسيتم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية .

وتساءلت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة عن أسباب اللجوء إلى اسم غير عربي للأبلكيشن يحتوى على أخبار مصر .. ورد الشوربجى قائلا: “للأسف كل الدومين محجوز” .

فيما طالب النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب بضرورة تدريب الصحفيين بهدف تطوير المهنة.. وقال: نحن بحاجة إلى معرفة أليات تدريب العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة وذلك للارتقاء بالمنظومة ككل .

واستطرد النائب نادر مصطفى قائلا: الشركة المتحدة لخدمات الإعلام قدمت العديد من الحلول فى الفترات السابقة فضلا عن المحتوى الوطني الذي يهدف إلى تحقيق الوعي من خلال عدد من المسلسلات .

وعقب المهندس عبد الصادق الشوربجي قائلا: التدريب من أهم الأولويات التى راعيت تحقيقها منذ تولي المسئولية .

وتابع: هناك 120 دورة تدريبية تم تنظيمها ليس للصحفيين فقط ولكن للعاملين والإداريين .

واستطرد قائلا: نحاول تغيير سلوكيات الصحفيين من خلال تدريب الاتيكيت والذى قام به بعض السفراء، وكذلك التدريب على الديسك الصحفي باعتباره العمود الفقري لأي إصدار .