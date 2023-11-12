بدير رزق: 82% من مبيعات «باراجون» للتطوير العقاري تمت بأسواق خارجية خلال 2022

كشف بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجوان للتطوير العقاري، إن مبيعات الشركة توزعت خلال العام الجاري بواقع 18% للسوق المصرية و 82% لنظيرتها الخارجية.

وأوضح رزق، خلال كلمته في الجلسة الثانية بمؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم الأحد، أن 50% من المبيعات الخارجية خلال العام الماضي كانت في السوق السعودية، والباقي توزعت لأسواق أخرى.

وأضاف رزق، أن الشركة لديها نيه لاستمرار توسعاتها وزيادة مبيعاتها في الأسواق الخارجية، وتحديدًا بالشق الإداري على صعيد المملكة العربية السعودية.

وينعقد المؤتمر العقاري السابع اليوم الأحد، وتنظمة جريدة “المال” بحضور عدد كبير من العاملين بالمجال والمطوريين العقاريين.