بدوي يشهد توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك فى مشروع كيما 2

المال- خاص شهد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك فى مشروع "كيما 2" لإعادة تأهيل مصانع شركة الصناعات الكيماوية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي. وبتوقيع

المال- خاص

شهد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك فى مشروع “كيما 2” لإعادة تأهيل مصانع شركة الصناعات الكيماوية “كيما” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي.

وبتوقيع العقد ترتفع قيمة مشاركة البنوك من 51.2% إلى 61.8%، والممثلة فى البنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الإفريقى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك بلوم، والبنك العقارى المصرى، بنسب متفاوتة.

حضر التوقيع كلا من السيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة “كيما”، والسادة رؤساء البنوكالمشاركة فى تمويل المشروع.

ويعد مشروع “كيما” من المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، حيث يساهم فى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما أنه يوفر الأسمدة الآزويتية وينتج حوالى 1600 طن يوريا و1200 طن أمونيا يوميًا، وتصل إجمالى تكلفته الاستثمارية إلى 11.6 مليار جنيه بتمويل قدره 292.3 مليون دولار بالإضافة إلى1.920 مليار جنيه إقراض من البنوك، والنسب المتبقية بتمويل ذاتى.

ومن المقرر أن تنتهى إحدى الشركات الإيطالية التى تتولى تنفيذ المشروع من تنفيذ نحو 85% من إجمالى أعمال المشروع بنهاية أبريل 2018 والبدء فى التشغيل التجريبى نهاية العام الجارى 2018.

