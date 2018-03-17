بدوي يجتمع بمجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق الجديد

المال - خاصعقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، مع مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فى أول لقاء مع المجلس بتشكيله الجديد بعد القرار الوزارى الصادر فى 13 مارس 2018 فى هذا الشأن، وتضمن تخفيض عدد الأعضاء من 11 إلى 7، بينهم ثلاثة أعضاء جدد بخبرات متنوعة.ورحب الوزير بالأعضاء ال

المال – خاص

عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، مع مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فى أول لقاء مع المجلس بتشكيله الجديد بعد القرار الوزارى الصادر فى 13 مارس 2018 فى هذا الشأن، وتضمن تخفيض عدد الأعضاء من 11 إلى 7، بينهم ثلاثة أعضاء جدد بخبرات متنوعة.

ورحب الوزير بالأعضاء الجدد متمنيًا للمجلس بتشكيله الجديد النجاح والتوفيق خلال المرحلة المقبلة، وأكد ثقته في قدرة الإدارة الحالية على تحقيق نتائج متميزة والإسهام بخبراتها في تحسين ورفع أداء محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وشدد بدوي على أن صناعة السياحة في مصر لابد أن تكون قوية، وتمتلك كل مقومات النجاح والتميز، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام برفع مستوى الفنادق التابعة للشركة القابضة وخاصة التاريخية منها وذات الموقع المتميز والنادر التي تمثل في كثير من الأحيان وجهة سياحية لدى الكثيرين حول العالم.

ووجه الوزير إدارة الشركة بضرورة وضع خطة طموحة في إدارة المحفظة والاستفادة من كل الفرص الاستثمارية المتاحة وتحسين استغلال الأصول المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة بما يحقق أفضل العوائد والأرباح، مع السعي إلى أن يكون لدى الشركة 5 فنادق على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 فندق على مستوى العالم.

ووجه بتنويع نشاط شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والاستفادة منها في تنظيم احتفاليات وفعاليات ضخمة ومميزة إضافة إلى تسويق منتجات بعض الشركات العالمية، في الفنادق الفاخرة التابعة للشركة القابضة بما يسهم في رفع نسب الإشغال بها.

وأعرب بدوي عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة الشركة القابضة لإنجاز خطط التوسع الطموحة والنمو وتحسين الأداء.

وقدم خالص الشكر لأعضاء المجلس السابقين والذين خرجوا من تشكيل المجلس الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة ومتمنياً لهم التوفيق.