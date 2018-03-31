بدوي يبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة فرص التعاون المشترك

المال ـ خاص:استقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، يوليوس جيورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصر، وذلك فى إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشركات التابعة للوزارة والجانب الألمانى.فى بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الألمانى مؤكدا على العلاقات الم

المال ـ خاص:

استقبل السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، يوليوس جيورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصر، وذلك فى إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشركات التابعة للوزارة والجانب الألمانى.

فى بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الألمانى مؤكدا على العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين فى مجالات متعددة، والحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة فى ألمانيا بعدة مجالات، حيث استعرض سيادته القطاعات المختلفة التى تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها.

أكد أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى القيام بعملية إعادة هيكلة شاملة للشركات وخاصة المتعثر منها فى ظل وجود دعم قوى وإرادة حقيقية من الدولة لإصلاح تلك الشركات، مع تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية وتحسين نظم الإدارة وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التطوير والاستفادة من قدراته الإدارية والفنية والتسويقية، وذلك مع الحفاظ على حقوق العمال بالشركات وإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح الوزير أن تمويل مشروعات التطوير لا يمثل عائقًا، خاصة وأن الشركات التابعة للوزارة تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول ومن بينها أصول عقارية غير مستغلة قد يتم الاستفادة منها كأحد البدائل التمويلية لعمليات إعادة الهيكلة. كما ألمح سيادته إلى بدء برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة والذى يتضمن عدد من الشركات التابعة للوزارة فى مجالات مختلفة.

ولفت سيادته إلى وجود العديد من الخطط التوسعية والاستثمارية الضخمة فى عدد من الشركات التابعة، وفرص النمو الواعدة فى عدد من القطاعات من بينها صناعة الألومنيوم والحديد والصلب وتداول الحاويات ومكونات السيارات، فى ظل رغبة عدد من الشركات العالمية للدخول فى شراكات استثمارية قطاعات صناعية مختلفة.

من جانبه، أثنى السفير على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا، مشيدًا بدور مصر الهام والمحورى على الصعيدين الإقليمى والدولى، وخطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر والاستقرار السياسى والأمنى بما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين. كما أبدى رغبة عدد من الشركات الألمانية فى توسيع استثماراتها بمصر والتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.