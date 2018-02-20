بدوي : فندق كليوباترا إضافة قوية للقطاع السياحي

فنادق الـ3 و4 نجوم تستقطب نوعًا مختلفًا من السائحين دعاء محمود ومحمود محسن قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطاع السياحي يحتاج لمزيد من الفنادق ذات مستوى الثلاث نجوم ومستوى الأربعة نجوم، مضيفًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على هذه المستويات. وأضاف الوزير، خلال كلمت

فنادق الـ3 و4 نجوم تستقطب نوعًا مختلفًا من السائحين





دعاء محمود ومحمود محسن

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطاع السياحي يحتاج لمزيد من الفنادق ذات مستوى الثلاث نجوم ومستوى الأربعة نجوم، مضيفًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على هذه المستويات.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليًّا بمناسبة افتتاح فندق كليوباترا بميدان التحرير بعد إجراء أعمال التطوير به، أن المحافظات الكبرى والقاهرة تحتاج لمزيد من هذه الفنادق؛ لأنها تستقبل نوعًا مختلفًا من السائحين، وخصوصًا منطقة الصعيد التي أصبح لها نصيب من خطط الحكومة التنموية.

وأكد بدوي أن فندق كليوباترا يعتبر إضافة قوية للقطاع السياحي، مشيرًا إلى تميزه بموقع فريد وقربه من نهر النيل.

جاء ذلك بحضور رانيا المشاط وزيرة السياحة، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشريف بنداري رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”.