بدوي: إبرام تسوية مع ملاك المراجل البخارية السابق بسعر 6 جنيهات للدولار

- التسوية تتضمن مقاصة مع فيصل الإسلامي وآل شتا مقابل مستحقات للضرائب والمجتمعات العمرانية أحمد عاشور: قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته أبرمته تسوية مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية التي عادت ملكيتها للدولة مرة أخرى بعد بطلان عقد خصخصتها مقابل 89 مليون دولا

– التسوية تتضمن مقاصة مع فيصل الإسلامي وآل شتا مقابل مستحقات للضرائب والمجتمعات العمرانية







أحمد عاشور:

قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته أبرمته تسوية مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية التي عادت ملكيتها للدولة مرة أخرى بعد بطلان عقد خصخصتها مقابل 89 مليون دولار بسعر 6 جنيه للدولار وليس بالسعر الحالي البالغ 18 جنيها.

الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية ممثلة في بنك فيصل وآل شتا، وأضاف بدوي أن التسوية ستتم من خلال خصمها من مديونيات الملاك للضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية عبر مقاصة حكومية. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش سحور العمل الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الليلة،

والتسوية التي ابرمتها الدولة بخصوص المراجل البخارية هي أول حالة يتم الإعلان عنها لشركات عادت ملكيتها للدولة منذ بطلان عقود الخصخصة عام 2011.

وأضاف بدوي أنه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية علي جدولة مديونية بقيمة 35 مليون دولار مستحقة علي شركة عمر أفندي التي تم بطلان خصخصتها أيضا.