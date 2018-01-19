بدوى يوجه شركات التأمين بتحسين سبل إدارة المحفظة الاستثمارية

عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع د. محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، بحضور رؤساء شركاتها التابعة، وهم حسين عطالله رئيس شركة مصر للتأمين، ود. أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندسة فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وذلك فى إطار لقاءاته برؤساء الشركات التابعة للوزارة، لبحث أوضاعها الحالية واستعراض الخطط المستقبلية التى تهدف إلى تعظيم الاستثمارات المملوكة للدولة والعائد عليها.

وأكد “بدوى” على قوة شركات التأمين التابعة للوزارة من خلال استحواذها على الحصة الأكبر داخل السوق المصرية وتمتعها بسمعة وأسماء كبيرة ومراكز مالية قوية، إضافة إلى ما لديها من كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، ووجه بضرورة العمل من خلال محورين رئيسيين الأول : خاص بتطوير النشاط الأساسى للشركات سواء التأمين أو أنشطة الاستثمار العقارى، و الثانى : هو تعظيم العوائد من النشاط الاستثمارى للفوائض المالية ومحفظة الاستثمارات لتلك الشركات.

وأكد ضرورة العمل على تطوير الشركات من خلال استغلال القوة المالية لديها والاسم الكبير فى زيادة حصصها بالسوق المحلية والخارجية واستحداث طرق مبتكرة مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية من خلال المكاتب الاستشارية والبنوك الاستثمارية المتخصصة فى إدارة المحافظ المالية، مع التوجيه بقيام الشركات بتحضير دراسة بتصور خاص بهذا الشأن تمهيدًا لعقد اجتماع آخر ودعوة ممثلى بعض المكاتب الاستشارية وبنوك الاستثمار، لبحث أوجه التعاون فى إدارة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعظيم العوائد.

و وجه إدارة شركة مصر للتأمين بإعداد إستراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد، بالإضافة إلى تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.

وطالب إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بإعداد عرض تقديمى يشمل كل المشروعات التى تنفذها الشركة حاليًا أو الجارى الإعداد لها من خلال دراسات متخصصة، ومنها مشروعات استغلال قطع الأراضى المملوكة للشركة مع دراسة إمكانية تنفيذها بالشراكة مع مطورين عقاريين محترفين، مؤكدا ضرورة توسع الشركة فى استثمارات عقارية بالمناطق الجديدة وخاصة فى العاصمة الإدارية.

من ناحية أخرى، وجه الوزير بسرعة العمل على التطوير الشامل لجميع المبانى التاريخية المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، خاصة بمنطقة وسط القاهرة وإعادتها إلى رونقها فى إطار مشروع تطوير القاهرة الخديوية، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية قانونية تمكن الشركة القابضة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية من تنفيذ هذا المشروع فى الأصول المملوكة لديها، مع دراسة بدائل أخرى للتنفيذ بتمويل من الشركة فى إطار المسئولية المجتمعية.

و أشار إلى أهمية العنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام، مشددا على ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين داخليًا وخارجيًا.