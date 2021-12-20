بدوى: «كيندريل» مستعدة للتعاون مع الحكومة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى

قال محمود بدوى، مدير شركة كيندريل مصر لخدمات البنية التحتية، إنها مستعدة للتعاون مع الحكومة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى داخل مختلف القطاعات الاقتصادية بعد إطلاق عملياتها رسميا فى السوق المصرية نهاية الأسبوع الماضى.

وأوضح «بدوى» لـ «المال» أن نشاط الشركة يتمثل فى بناء وإدارة الأنظمة الحيوية لأى مؤسسة (ما يعرف بـ mission critical systems ) من خلال 6 برامج متخصصة تتعلق بتكنولوجيا الحوسبة السحابية والشبكات واستدامة العمليات والأمن السيبرانى والتحول الرقمى وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعى.

وأكد أن «كيندريل» خرجت من رحم فرع خدمات البنية التحتية لشركة «آى بى إم» وأتمت انفصالها الكامل عن «IBM» يوم 4 نوفمبر الماضى وتعمل فى 63 دولة حول العالم، كما تم إدراجها فى بورصة نيويورك تحت رمز «KD» إلا أن علاقات الشراكة بين الطرفين لاتزال مستمرة.

وأرجع السبب وراء قرار الشركة افتتاح مكتب لها فى مصر إلى توافر مجموعة مقومات منها المناخ الاستثمارى الجيد، وقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة أزمة كورونا وتحقيق معدلات نمو قوية، بالإضافة إلى جهود الحكومة الملموسة فى مشروعات التحول الرقمى.

وقدرعدد موظفى الشركة بنحو 90 ألفا، مشيرا إلى أن «كيندريل» لديها 4 آلاف عميل من مختلف القطاعات الاقتصادية من بينهم 75 شركة فى قائمة أغنى 100 شركة، بالإضافة إلى 8 شركات طيران من أصل أكبر 10 كيانات.

وألمح إلى أن قائمة عملاء الشركة تضم كلا من شركة الاتحاد للطيران ومجموعة «بى إم دبليو» و«أرنست آند يونج» ومطار «بانجالور» وبنك« بى بى فى إيه» الإسبانى وشركة «داو» للخدمات البترولية، مبينا أن «كيندريل» قامت خلال الأسابيع الماضية بتوقيع اتفاقيات شراكة مع كل من «مايكروسوفت» و«جوجل» و«ساب وفى إم وير» بهدف توسيع قاعدة عملائها.

وأشار إلى أن «كيندريل» تراهن بقوة على تدريب ورفع كفاءة ومهارات موظفيها على مستوى العالم لتقديم خدمة أفضل لعملائها، إلى جانب بناء علاقات تعاون وشراكات إستراتيجية مع كل اللاعبين بالقطاع .