بدون ملابس رسمية .. لقاء يجمع ولي عهد السعودية وأمير وقطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي

تم عقد لقاء ودي يجمع ولي بين العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

ونشر بدر العساكر ، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، ، عبر “تويتر” صورة جمعت بن سلمان والشيخ تميم وآل نهيان وهم يرتدون ملابس غير رسمية.

وأكد بدر العساكر في التغريدة: “اليوم في البحر الأحمر… لقاء ودي يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أمير قطر والشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات. البحر الأحمر يجمع أبناء الخليج العربي”.

ويشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء، لكن الصورة أثارت إعجابًا واسعًا بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى تشهد تحسنا ملموسا بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد “وحدة الصف الخليجي” ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يوليو 2017.