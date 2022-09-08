«بدون مراسم».. عرش بريطانيا ينتقل إلى الأمير تشارلز على الفور

انتقل العرش على الفور وبدون مراسم إلى ولي العهد تشارلز الأمير السابق لمقاطعة ويلز، لكنه يتعين عليه أداء عدة خطوات تقليدية لكي يتم تتويجه رسميا على العرش، بحسب موقع بي.بي.سي.

الأمر الأول الذي سيتعين عليه اتخاذ قرار بشأنه هو الحكم باسم الملك تشارلز الثالث أو اختيار اسم آخر.

عرش إنجلترا ينتقل إلى الأمير تشارلز

وعلى سبيل المثال، الاسم الأول لجد تشارلز الملك جورج السادس كان البرت، لكنه جلس على العرش حاملا الأسماء الوسطى من اسمه، ويستطيع تشارلز اختيار واحدا من أربعة أسماء – تشارلز فيليب آرثر جورج.

وبعد انقضاء الساعات الـ24 الأولى على وفاة والدته، سيتم إعلان تشارلز ملكا بشكل رسمي، سيتم هذا الإعلان في قصر سانت جيمس في لندن.

سيتلقى الملك الجديد قسم التتويج أمام العالم، ويتولّى رئيس أساقفة كانتربري إجراء مراسم التتويج، بصفته صاحب المنصب الأرفع بين رجال الدين في كنيسة إنجلترا.

ويتولى رجال الدين والنبلاء والنبلاء الآخرون أدوارا مختلفة في الاحتفالية، ويجب على معظم المشاركين في المراسيم ارتداء أزياء احتفالية خاصة، ويحضر الاحتفالية الكثير من المدعوين والمسؤولين الحكوميين وممثلو الدول الأجنبية.

وصول تشارلز إلى العرش يعني ترأسه الكومنولث الذي يضم 56 دولة مستقلة وتضم 2.4 مليون نسمة، الملك في 14 من هذه البلدان، وكذلك في بريطانيا، يعد هو رئيس الدولة.