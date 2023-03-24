Loading...

بدون فوائد.. بنك مصر يتيح مبادرة «عمرتك بالتقسيط» حتى 36 شهرا ببطاقاته الائتمانية

Loading...

بالتعاون مع بعض شركات السياحة

بدون فوائد.. بنك مصر يتيح مبادرة «عمرتك بالتقسيط» حتى 36 شهرا ببطاقاته الائتمانية
شروق محمود

شروق محمود

3:57 م, الجمعة, 24 مارس 23

أعلن

بنك مصر
، عن إمكانية تقسيط العمرة، حتى 36 شهرا، بدون فوائد، من خلال بطاقات البنك الائتمانية، بالتعاون مع بعض شركات السياحة.

جريدة المال
عمرتك بالتقسيط

عمرتك بالتقسيط

ويتيح بنك مصر من خلال شركة Hayah tours، تقسيط على 6 شهور / 4 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 12 شهر / 8.25 % مصاريف إدارية.

تقسيط على 18 شهر / 13.5 % مصاريف إدارية.

أما بالنسبة لشركة Skyhawk tours، تقسيط على 6 شهور /1 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 12 شهر /5.75 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 18 شهر /11 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 24 شهر /15 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 36 شهر /22.75 % مصاريف إدارية.

شركة Tasaheel:

-تقسيط على 6 شهور / 3 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 12 شهر / 6 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 18 شهر / 10 % مصاريف إدارية.

شركة Travco tours :

-تقسيط على 6 شهور /6.5 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 12 شهر /11.8 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 18 شهر /16 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 24 شهر /21 % مصاريف إدارية .

-تقسيط على 36 شهر /28.5 % مصاريف إدارية.

شركة Triptanza:

-تقسيط على 6 شهور /6.5 % مصاريف إدارية .

-تقسيط على 12 شهر /11.8 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 18 شهر /16 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 24 شهر /21 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 36 شهر /28.5 % مصاريف إدارية.

ويمنح بنك مصر قرض العمرة والحج للمصريين من خلال برامج تمويل تتمثل في:

-الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.-الموظفين بموجب اثبات الدخل.

-أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.-أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).-أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

ويشترط بنك مصر لمنح القرض، سعر عائد تنافسي.

-الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

-الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل الى 400000 جنية (بشروط محددة).

-الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل الى 100000 جنية (بشروط محددة).

-نسبة التمويل تصل الى 100%.-مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

شروق محمود

شروق محمود

3:57 م, الجمعة, 24 مارس 23