بدون فوائد.. بنك مصر يتيح مبادرة «عمرتك بالتقسيط» حتى 36 شهرا ببطاقاته الائتمانية

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عمرتك بالتقسيط

عمرتك بالتقسيط

، عن إمكانية تقسيط العمرة، حتى 36 شهرا، بدون فوائد، من خلال بطاقات البنك الائتمانية، بالتعاون مع بعض شركات السياحة.

ويتيح بنك مصر من خلال شركة Hayah tours، تقسيط على 6 شهور / 4 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 12 شهر / 8.25 % مصاريف إدارية.

تقسيط على 18 شهر / 13.5 % مصاريف إدارية.

أما بالنسبة لشركة Skyhawk tours، تقسيط على 6 شهور /1 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 12 شهر /5.75 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 18 شهر /11 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 24 شهر /15 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 36 شهر /22.75 % مصاريف إدارية.

شركة Tasaheel:

-تقسيط على 6 شهور / 3 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 12 شهر / 6 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 18 شهر / 10 % مصاريف إدارية.

شركة Travco tours :

-تقسيط على 6 شهور /6.5 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 12 شهر /11.8 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 18 شهر /16 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 24 شهر /21 % مصاريف إدارية .

-تقسيط على 36 شهر /28.5 % مصاريف إدارية.

شركة Triptanza:

-تقسيط على 6 شهور /6.5 % مصاريف إدارية .

-تقسيط على 12 شهر /11.8 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 18 شهر /16 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 24 شهر /21 % مصاريف إدارية.

-تقسيط على 36 شهر /28.5 % مصاريف إدارية.

ويمنح بنك مصر قرض العمرة والحج للمصريين من خلال برامج تمويل تتمثل في:

-الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.-الموظفين بموجب اثبات الدخل.

-أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.-أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).-أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

ويشترط بنك مصر لمنح القرض، سعر عائد تنافسي.

-الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

-الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل الى 400000 جنية (بشروط محددة).

-الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل الى 100000 جنية (بشروط محددة).

-نسبة التمويل تصل الى 100%.-مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.