بدون فوائد.. بنك مصر يتيح مبادرة «عمرتك بالتقسيط» حتى 36 شهرا ببطاقاته الائتمانية

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عمرتك بالتقسيط
ويتيح بنك مصر من خلال شركة Hayah tours، تقسيط على 6 شهور / 4 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 12 شهر / 8.25 % مصاريف إدارية.
تقسيط على 18 شهر / 13.5 % مصاريف إدارية.
أما بالنسبة لشركة Skyhawk tours، تقسيط على 6 شهور /1 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 12 شهر /5.75 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 18 شهر /11 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 24 شهر /15 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 36 شهر /22.75 % مصاريف إدارية.
شركة Tasaheel:
-تقسيط على 6 شهور / 3 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 12 شهر / 6 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 18 شهر / 10 % مصاريف إدارية.
شركة Travco tours :
-تقسيط على 6 شهور /6.5 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 12 شهر /11.8 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 18 شهر /16 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 24 شهر /21 % مصاريف إدارية .
-تقسيط على 36 شهر /28.5 % مصاريف إدارية.
شركة Triptanza:
-تقسيط على 6 شهور /6.5 % مصاريف إدارية .
-تقسيط على 12 شهر /11.8 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 18 شهر /16 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 24 شهر /21 % مصاريف إدارية.
-تقسيط على 36 شهر /28.5 % مصاريف إدارية.
ويمنح بنك مصر قرض العمرة والحج للمصريين من خلال برامج تمويل تتمثل في:
-الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.-الموظفين بموجب اثبات الدخل.
-أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.-أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).-أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).
ويشترط بنك مصر لمنح القرض، سعر عائد تنافسي.
-الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.
-الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل الى 400000 جنية (بشروط محددة).
-الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل الى 100000 جنية (بشروط محددة).
-نسبة التمويل تصل الى 100%.-مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.