«بدون صفقة أرامكو» .. وزير سعودي : الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة قفز 60% العام الحالي

قائلا: إن الاستثمار الأجنبي المباشر رائع هذا العام، وشهدنا قفزة كبيرة

كشف خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، اليوم الأربعاء ، عن قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العام الحالي بنسبة 60%، حتى من دون احتساب صفقة خطوط أنابيب نفط أرامكو الضخمة.

وقال الفالح -نقلا عن قناة العربية- على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بحضور دولي رفيع المستوى، ووفق ما نقلته «رويترز»: إن الاستثمار الأجنبي المباشر رائع هذا العام، وشهدنا قفزة كبيرة.

يذكر أن أرامكو كانت اتفقت في وقت سابق من السنة على بيع حصة تبلغ 49% في خطوط أنابيبها في صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار.

كما أعلنت السعودية اليوم الأربعاء منح تراخيص لـ 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية، وذلك على صعيد التحول الجذري في جذب الاستثمارات الخارجية.

وذكر بيان صحفي أن هذه الشركات تشمل شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس.

أشارت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- في فبراير إلى أنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية نظرا لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.