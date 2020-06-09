«بدون سوق سوداء».. الصحة توضح خطوات الحصول على بلازما المتعافين لعلاج مصابي كورونا

أكد مسؤول بالوزارة أن أعداد التعافي بسبب البلازما تضاعفت

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة خطوات الحصول على بلازما المتعافين لعلاج مصابي كورونا دون اللجوء إلى السوق السوداء.

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءا على القناة المصرية الأولى

وأوضح أن الحالات المؤهلة لعلاج بالبلازما هي الأكثر أولوية والحالات الشديدة قبل وصولها إلى الحالة الحرجة، .وهذا بناء على دراسات أكدت أن أكثر ناس يستفيدون من العلاج من كورونا ببلازما الدم هما الحالات الشديدة قبل أن تصل لمرحلة الحاجة للتنفس الصناعي، فضلا على من يحتاجون ذلك.

وردا على طريقة حصول على بلازما المتعافين، أضاف: “يحصل عليها عن طريق تقرير طبي من المستشفى المصاب فيها ومفيش تقرير وصل لوزارة الصحة إلا وكان المريض محتاج وتلقى بالفعل البلازما الخاصة بيه، سواء كان في مستشفى خاصة أو جامعي أو لمريض في إحدى مستشفيات وزارة الصحة.”.

وعن السوق الموازية لبيع البلازما، تابع: “السوق السوداء لبيع وشراء بلازما الدم سببها الأمل في الحياة والرعب من الموت ومعظم الحالات التي تلقت البلازما عن طريق السوق السوداء كانت لحالات لا تحتاج العلاج بالبلازما وبالتالي لم يستفيدوا منها في أي شيء”.

وأضاف: “كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت تمام شفاء 30 حالة بسبب العلاج ببلازما الدم، والآن تلك الأرقام تضاعف، ولدينا مخزون كافي حتى الآن من بلازما دم متعافين من كورونا ولكن كل يوم نحتاج لأكثر”.

وعن كيفية مواجهة السوق السوداء لبيع البلازما، أجاب قائلا: “إننا نطمئن الناس ونقولهم لو احتاج مريضك ليس مطلوب منك غير تقرير طبي يؤكد الحاجة للبلازما وسيتم صرف البلازما على الفور عن طريق وزارة الصحة ولا حاجة إلى اللجوء للسوق السوداء”.

والجمعة أعلنت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.