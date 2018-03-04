بدون تخفيضات.. انطلاق معرض كايرو إنتر ليزر للجلود 8 مارس

بمشاركة 105 شركات .. وبدون تخفيضاتأحمد اللاهونى:تنهى غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات الإجراءات الفنية اللازمة لإقامة المعرض الدولى الثانى للجلود "كايرو إنتر ليزر"، المقرر إقامته خلال الفترة من 8 إلى 10مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، على مساحة 3300 متر مربع.وقدر جمال السمالوطى، رئيس غر

بمشاركة 105 شركات .. وبدون تخفيضات





أحمد اللاهونى:

تنهى غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات الإجراءات الفنية اللازمة لإقامة المعرض الدولى الثانى للجلود “كايرو إنتر ليزر”، المقرر إقامته خلال الفترة من 8 إلى 10مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، على مساحة 3300 متر مربع.

وقدر جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عدد الكيانات المشاركة فى المعرض بنحو 105 شركات بينهم 6 تركية الجنسية، موضحًا أنه لن تكون هناك تخفيضات على الأسعار خلال الدورة الحالية نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 200 شركة تابعة لغرفة التجارة الإيطالية مهتمة بحضور المعرض، مرجعًا اهتمام رجال الأعمال الإيطاليين به إلى رغبتهم فى عقد شراكات مع المصنعين المصريين لإنشاء مصانع لمستلزمات الإنتاج بالسوق المحلية.

وكان السمالوطى قد قال فى تصريح لـ«المال»، إن الغرفة مهتمة بالتعاون مع الجانب الإيطالى لريادته البارزة فى مجال صناعة الجلود، مشيرًا إلى وجود مفاوضات حالية مع المستثمرين الأجانب لإنشاء مصانع لمستلزمات الإنتاج، نظرًا لاستيراد المصانع المحلية أكثر من %70 من احتياجاتها من الخارج.

وأوضح أنه من المستهدف إنشاء مراكز لتدريب العمالة المصرية، بالتعاون مع المركز التجارى الإيطالى، بهدف تحسين مستوى الجودة ورفع الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، لافتًا إلى بدء الغرفة فى إعداد دراسات جدوى تنفيذ المشروع بالتعاون مع المركز التجارى الإيطالى.

وأكد رئيس الغرفة، أن “صناعة الجلود” تعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بوزارة التجارة على التوسع بالسوق الإفريقية لتحقيق مستهدف نمو الصادرات بواقع 10 % سنويًا.

ويستهدف المجلس التصديرى للجلود زيادة حجم صادراته إلى أكثر من 150 مليون دولار، مقارنة 107 ملايين دولار فى 2017، بدعم من البعثات التجارية والمعارض التى يعتزم المجلس المشاركة فيها.

كشفت تقارير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تراجعا ملحوظا فى قيمة صادرات الجلود فى 2017، مقارنة فى 2016، بلغت نسبته %14، ما يخطط المجلس لتعويضه خلال العام الجارى.