بدون الصفقات.. 5 قطاعات تقتنص 73% من تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

اقتنصت 5 قطاعات بالبورصة المصرية 73% من تداولات السوق الأسبوع الماضي بعد استبعاد الصفقات، تصدرها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 22.7% من التداولات، بقيمة 2.232 مليار جنيه.

وجاء ثانيا في القطاعات البنوك بنسبة 19.2% من التداولات، بقيمة 1.886 مليار جنيه، وثالثا جاء قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.3%، بتعاملات 1.207 مليار جنيه، ورابعا جاء قطاع العقارات بحصة 11.4% بقيمة 1.115 مليار جنيه من التعاملات، وخامسا جاء قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بنسبة 7.4% من التداولات، بقيمة 725 مليون جنيه.

وتعرضت 3 قطاعات من بين الخمسة إلى ضغوط بيعية من المستثمرون غير العرب، بلغت قيمتها 117 مليون جنيه في قطاع الخدمات المالية، و12.7 مليون جنيه في قطاع العقارات، و11.1 مليون جنيه في قطاع الاتصالات.

وسجلت التداولات الإجمالية بالبورصة 22.4 مليار جنيه، بكمية 2.864 مليار ورقة مالية، حيث استحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 23.29%.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.04% مغلقا عند 16745 نقطة، ومؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.25%، مغلقا عند 2962 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.11% مغلقا عند مستوى 4497 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي 36 مليار جنيه من قيمته، بما يعادل 3.2%، ليستقر عند 1.092 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.128 تريليون جنيه بنهاية التعاملات السابقة.