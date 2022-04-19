بدون إصابات أو وفيات .. السكة الحديد: سقوط عجلة من البوجي الخلفي لإحدى عربات قطار القاهرة - المنصورة

لا يوجد إصابات أو وفيات

بدون إصابات أو وفيات .. السكة الحديد: سقوط عجلة من البوجي الخلفي لإحدى عربات قطار القاهرة - المنصورة
محمود محسن

محمود محسن

5:45 م, الثلاثاء, 19 أبريل 22

قالت هيئة السكة الحديد إنه أثناء دخول قطار 383 بحوش محطة مشتول السوق سقطت عجلة من البوجي الخلفي لإحدى عربات القطار، موضحة أن لا توجد أي إصابات أو وفيات.

وذكر هيئة السكة الحديد في بيان صحفي أن تم ترك العربة بعد نقل الركاب بالعربات الأخري وقيام القطار إلى محطة الزقازيق، وضم عربة بدل منها واستكمال رحلته إلى محطة المنصورة.

وأضافت: علي الفور تم تحريك معدات الرفع لإعادة العربة الى مسار القطار الطبيعي ومعرفة أسباب السقوط، وسرعة عودة حركة مسير القطارات على الخط لطبيعتها.

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن التأخير.

محمود محسن

محمود محسن

5:45 م, الثلاثاء, 19 أبريل 22