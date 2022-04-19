قالت هيئة السكة الحديد إنه أثناء دخول قطار 383 بحوش محطة مشتول السوق سقطت عجلة من البوجي الخلفي لإحدى عربات القطار، موضحة أن لا توجد أي إصابات أو وفيات.

وذكر هيئة السكة الحديد في بيان صحفي أن تم ترك العربة بعد نقل الركاب بالعربات الأخري وقيام القطار إلى محطة الزقازيق، وضم عربة بدل منها واستكمال رحلته إلى محطة المنصورة.

وأضافت: علي الفور تم تحريك معدات الرفع لإعادة العربة الى مسار القطار الطبيعي ومعرفة أسباب السقوط، وسرعة عودة حركة مسير القطارات على الخط لطبيعتها.

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن التأخير.