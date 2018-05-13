بدل تذكرة المترو مع غيرك.. تطبيق يكافح غلاء أسعار التذاكر

المال ـ خاص:أطلق مجموعة من مطوري تطبيقات المحمول تطبيقا جديدا هو الأول من نوعه علي منصة "جوجل بلاي"، كوسيلة للهروب من نار زيادة أسعار تذاكر المترو.وتعتمد فكرة التطبيق علي تبديل التذاكر بين ركاب مترو الأنفاق من خلال خلق تواصل بين الركاب الذين يسلكون نفس مسار الرحلة، واقترح المستخدمون تغيير اسم ال

المال ـ خاص:

أطلق مجموعة من مطوري تطبيقات المحمول تطبيقا جديدا هو الأول من نوعه علي منصة “جوجل بلاي”، كوسيلة للهروب من نار زيادة أسعار تذاكر المترو.

وتعتمد فكرة التطبيق علي تبديل التذاكر بين ركاب مترو الأنفاق من خلال خلق تواصل بين الركاب الذين يسلكون نفس مسار الرحلة، واقترح المستخدمون تغيير اسم التطبيق كي لا تتمكن الحكومة من حجبه.

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ورفعت وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في القاهرة بنسبة 250 في المائة بدءًا من يوم الجمعة، في ثاني زيادة في أسعار التذاكر في أقل من عام.

وأشار بيان للوزارة إلى أن سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات سيبلغ ثلاثة جنيهات وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وكان الركاب يدفعون جنيهين في شبكة المترو التي تعمل بنظام التذكرة الموحدة، حتى لو غيروا القطار، وبمعزل عن عدد المحطات في رحلتهم.

ولا تطال الزيادة الجديدة التخفيضات التي يتمتع بها الطلبة وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، والتي ستظل كما هي.

وتأتي هذه الزيادة وسط خسائر متراكمة في شركة شبكة مترو الانفاق تصل إلى 618.6 مليون جنيه مصري، ويستخدم المترو، الذي يربط بين مناطق القاهرة الكبرى، أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميا منذ إنشائه قبل ثلاثين عامًا.