بدلًا من 60.. قناة السويس تعدل فترة تقديم مستندات التخفيضات الممنوحة للسفن إلى 180 يومًا

أكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن تعديل المدة جاء تلبية لرغبة ملاك ومشغلي السفن.

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن تعديل المدة المحددة لتقديم واستكمال أصل مستندات السفن المستفادة من التخفيضات الأخيرة لتصبح 180 يوماً بدلاً من 60 يوماً، لتبدأ من اليوم التالي لتاريخ عبور السفينة لقناة السويس، على أن ترسل جميع مستندات التخفيض دفعة واحدة.

وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن تعديل المدة جاء تلبية لرغبة ملاك ومشغلي السفن.

موضحة أن ذلك ينطبق على التخفيضات الممنوحة لـ”ناقلات البترول الخام العابرة بالتكامل مع خط السوميد” وسفن الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وقالت هيئة قناة السويس إن التعديل يطبق على السفن التي تعبر قناة السويس اعتباراً من اليوم، بجانب السفن التي سبق عبورها قناة السويس، ولم تقدم أي مستند من مستندات التخفيض المطلوبة لرحلتها السابقة على تاريخ إصدارذلك التعديل.

يذكر أن هيئة قناة السويس أطلقت حزمة جديدة من الحوافز التسويقية مطلع أبريل الجاري، لجذب الخطوط الملاحية التي تسلك طرقا أخرى غير قناة السويس، لفئات الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الغاز البترولي.

وتتضمن تلك التخفيضات منح سفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا (مضافاً إليها ميناء طنجة) حتى ميناء (Algeciras) ومتجهة مباشرة إلى ميناء (Port Klang) وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى تخفيضًا وقدره 6% من رسوم العبور العادية.

وعدلت قناة السويس من التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 30% من رسوم العبور العادية بدلًا من 25%، بزيادة 5% على التخفيض الذي تم إقراره في أكتوبر الماضي.

وقررت منح ناقلات الغاز الطبيعي المسال (المحملة /الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءًا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي)، وكذا الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي والمناطق التالية بقارة أسيا نسب التخفيض تتراوح بين 35 إلى 75%.

وتتضمن تلك التخفيضات منح الناقلات الغاز الطبيعي العاملة بين موانئ الخليج العربي (الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء مسقط) وغرب الهند حتى ميناء كوتشى (Kochi) تخفيضا وقدره 35% من رسوم العبور العادية.

ومن الناقلات الغاز العاملة بين الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشي (Kochi) حتى ما قبل سنغافورة تخفيضا وقدره 55% من رسوم العبور العادية، بينما العاملة بين موانئ سنغافورة وما شرقها تخفيضا وقدره 75% من رسوم العبور.

وأوضحت أن العمل بتلك التخفيضات سيطبق اعـتبارا من الأول من أبريل 2020 وحتى 30 يونيه 2020.

كما أعلنت هيئة قناة السويس في نوفمبر الماضي ،عن أستمرار منح حوافز لناقلات البترول الخام العملاقة – أكثر من 250 ألف طن ساكن والتى تعبر قناة السويس بالتكامل مع سوميد على طريق الخليج العربى / الخليج الأمريكى أو منطقة الكاريبي في رحلتها الدائرية المحملة والفارغة ، حتى 30 يونيو 2020.

وتشمل تعديل قيمة سداد رسوم عبور الناقلة العملاقة المحملة القادمة من الجنوب برسم شامل من 155 ألف الي 150 ألف دولار أمريكى متضمنا (رسوم القاطرات ورسوم التأخير عن اللحاق بالقافلة ورسوم الحجز بالقافلة ورسوم الإرشاد الإضافي بينما في حالة عودة الناقلة من الشمال فارغة فإنها تسدد رسما شاملا وقدره 150 ألف دولار بدلا من 230 ألف دولار والتى كانت مقررة العام الماضى متضمنا (رسوم القاطرات ورسوم التأخير عن اللحاق بالقافلة ورسوم الحجز بالقافلة ورسوم الإرشاد الإضافي).