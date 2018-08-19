بدلًا من استيرادها.. بدء تجارب تصنيع اللوحات المعدنية من الألومنيوم المصري

مها أبوودنأجرت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة سك العملة، تجارب نهائية في تصنيع اللوحات المعدنية من خام الألومنيوم المصري، للاعتماد علي المنتج المحلي بدلاً من استيرادها وتوفير العملة الصعبة وفتح مجالات عمل جديدة.وفي هذا السياق، عقد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدا

مها أبوودن

أجرت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة سك العملة، تجارب نهائية في تصنيع اللوحات المعدنية من خام الألومنيوم المصري، للاعتماد علي المنتج المحلي بدلاً من استيرادها وتوفير العملة الصعبة وفتح مجالات عمل جديدة.

وفي هذا السياق، عقد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مجمع نجع حمادى للألومنيوم، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية لدراسة تصنيع السبيكة المطلوبة لتصنيع اللوحات المعدنية.

وأكد الدكتور شريف حازم، أنه تم تصنيع 600 كيلو من خام الألومنيوم، وإجراء التجارب عليها فى إحدى المصانع الأوروبية المتخصصة لضمان جودة المنتج وتمت التجربه بنجاح وجاري استكمال بعض الملاحظات الفنية المطلوبة.

وأشار مستشار وزير المالية إلى أن ذلك يحقق تعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، وإمكانية التصدير للمنطقة العربية والأفريقية لعدم وجود مصانع مثيلة منتجه لهذه الصناعة، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة التى كان يتم تخصيصها لهذا الغرض.

وأشار رئيس مصلحة سك العملة إلى أنه تم إعداد دراسة جدوى مبدئية لمعرفة التكلفة الفعلية والعائد من التصنيع المحلي للوحات الخام، وتبين توفير نسبة من تكلفة اللوحة بالتصنيع المحلي تتراوح بين 25% – 30% وتم عقد لقاءات من مندوبي الشركات العالمية للوقوف على أحدث ما تم الوصول إليه عالميًا في مجال تصنيع اللوحات المعدنية.

وأوضح رئيس مصلحة سك العملة أنه تم مضاعفة إنتاج مصنع اللوحات المعدنية ليصل إلى الطاقة القصوي له لتلبية احتياجات المواطنين والجهات المختلفة من اللوحات المعدنية، وتسليم 351 ألف لوحة معدنية للسيارات و70 ألف لوحة معدنية للموتوسيكلات.

ولفت إلى أن مصلحة سك العملة بدأت في تجارب استخدام خامات محلية في تصنيع الأقراص المعدنية المستخدمة في تصنيع العملات المعدنية ابتداءً من خام الحديد والذي تم التوصل له محليًا ومرورًا بكافة مراحل التصنيع وصولًا للمنتج النهائي بدلًا من استيرادها من الخارج، بهدف الدخول في مجال تصنيع العملات المعدنية للدول المجاورة وتوفير العملة الصعبة.