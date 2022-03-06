بدلا من «فيزا» و«ماستر».. بنوك روسية تصدر بطاقات بنظام Union Pay الصينى

أعلنت مجموعة من البنوك الروسية اليوم الأحد، أنها ستبدأ قريبا في إصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني يونيون باي Union Pay مقرونا بشبكة مير الروسية وذلك بعد أن قالت فيزا وماستر كارد إنهما علقتا عملياتهما في روسيا، بحسب وكالة رويترز.

وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى يونيون باي اليوم الأحد من سبير بنك وهو أكبر بنك روسي وكذلك بنك ألفا وبنك تينكوف.

بايدن يرحب بقرار فيزا وماستر

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقراري شركتي فيزا وماستركارد بتعليق عملياتهما في روسيا.

وأضاف بيان للبيت الأبيض أن “الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا وتعمل عن كثب مع الكونجرس لضمان توفير تمويل إضافي”.

وأعلنت شركتا فيزا وماستركارد الأمريكيتان للمدفوعات، أنهما علقتا عملياتهما في روسيا بسبب غزو أوكرانيا وأنهما ستعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في البلاد.

فيزا: في غضون أيام لن تسري جميع المعاملات ببطاقات فيزا الصادرة داخل روسيا خارج البلاد

وقالت شركة فيزا، إنه في غضون أيام لن تسري جميع المعاملات ببطاقات فيزا الصادرة داخل روسيا خارج البلاد ولن تعمل أي بطاقات فيزا صادرة خارج روسيا بعد الآن داخل البلاد.

وقال ال كيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيزا في بيان “نحن مضطرون لاتخاذ إجراء في أعقاب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا والأحداث غير المقبولة التي شهدناها.

الرئيس الأوكرانى يناقش الدعم المالى مع الرئيس الأمريكى بايدن

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وناقشا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا واستمرار العقوبات ضد روسيا.

وأضاف زيلينسكي على تويتر “أجريت محادثة أخرى مع الرئيس (بايدن) في إطار الحوار المستمر”.

على صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولي يوم السبت إنه يتوقع تقديم طلب أوكرانيا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه هذا الأسبوع، وإنه يجري محادثات حول خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة.

وأضاف الصندوق في بيان أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وفرار ما يربو على مليون لاجئ إلى الدول المجاورة وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا.

وقال صندوق النقد الدولي “في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل… الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضا تأثير خطير على الاقتصاد العالمي”.