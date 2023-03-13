بدلا من الورقية.. تفاصيل المحفظة الإلكترونية لتذاكر المترو

أتاحت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق محفظة تذاكر خاصة، وهي عبارة عن كارت ذكي بأسعار مخفضة بديلا للتذاكر الورقية.

وجاء ذلك بمثابة حل من هيئة مترو الأنفاق لمعالجة مشكلة الازدحام على الشبابيك، حيث يمكن لأكثر من شخص استخدام نفس المحفظة بدلا من شخص واحد.

سعر محفظة تذاكر المترو الذكية

تذاكر مترو الأنفاق الذكية

تقدر قيمة الكارت الذكى لمترو الأنفاق 25 جنيهًا لأول مرة، ويستطيع المواطن شراء مجموعة من التذاكر مشحونة على هذا الكارت.

ووفقا لبيانات الهيئة القومية للأنفاق، فإنه يمكن شحن تلك المحفظة بأي مبلغ بدءًا من 20 جنيهًا و حتى 400 ، مشيرة أن قيمة التذاكر بـ الكارت الذكي نفس قيمتها بالشباك.

أبرز المعلومات عن الكارت الذكى لمترو الأنفاق

محفظة تذاكر مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق أن هذا الكارت الذكي لا يتضمن اسم معين بل ترجع ملكيته لحامله ، مؤكدة أنه يمكن استخدامه لأكثر من شخص، كما يمكن شحنه من شباك تذاكر المترو لتسهيل استقلال المترو يوميا.

يشار أنه يمكن شحن نفس محفظة تذاكر مترو الأنفاق «الكارت الذكي» لعدة مرات في عدم تلفه، كما يتوافر في جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة.

ويمكن استقلال كافة المحطات عن طريق وضع الكارت الذكي على ماكينات العبور الإلكترونية، ثم يتم خصم قيمة الرحلة عند الخروج من الماكينة.

تفاصيل مدة استخدام كارت المترو الذكي

مترو أنفاق القاهرة

أعلنت هيئة مترو الأنفاق في بيان سابق لها على موقعها ، أن استعمال الكارت الذكي الخاص بها داخل منظومة محفظة تذاكر المترو غير مرتبط بمدة محددة.

وأشارت الهيئة أن مدة صلاحية الكارت الذكي تمتد إلى 5 سنوات ، ويعمل الكارت الذكي على توفير الوقت والجهد للمواطنين مستخدمي المترو.

وأوضحت أنه عند نفاذ الرصيد بهذا الكارت يمكن الذهاب إلى نفس المحطات لإعادة شحن المحفظة مرة أخرى بالمبلغ الذي يريده المواطن واستخدامه عند استقلال المحطات المختلفة.