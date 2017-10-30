بدفع مشتريات المؤسسات.. البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الإثنين- وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.62% عند مستوى 14111 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45 % عند مستوى 780 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 765 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 37مليون جنيه، و570 ألف جنيه، و36 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفرد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات 68 مليون جنيه، و683 ألف جنيه، و5 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 88 سهمًا من إجمالى 178 سهماً متداولاً، بينما هبط 54 وبقى 36 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات -أمس الأحد- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 14024 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45 % عند مستوى 777 نقطة.