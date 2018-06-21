بدفع مشتريات الأجانب.. البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.11% عند مستوى 16322 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.60% عند مستوى 806 نقاط حتى الساعة 12:00. وبلغت ق

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.11% عند مستوى 16322 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.60% عند مستوى 806 نقاط حتى الساعة 12:00.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 304 ملايين جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها مليوني جنيه و4 ملايين جنيه و29 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 23 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه و6.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 82 سهمًا من إجمالى 141 سهمًا متداولاً، وهبط 19 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 16143 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 801 نقطة.