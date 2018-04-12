بدفع مبيعات العرب والأجانب.. أداء متباين للبورصة بمنتصف التعاملات

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.53% عند مستوى 17669 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 869 نقطة.وبلغت قيمة التداولات 849 مليون جنيه تقر

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.53% عند مستوى 17669 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 869 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 849 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17 مليون جنيه و32 مليون جنيه و12 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها مليوني جنيه و53 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 29 سهمًا من إجمالى 159 سهما متداولاً، بينما هبط 99 وبقى 31 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء egx70 وسط اتجاه بيعى للمصريين، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.39% عند مستوى 17943نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 864 نقطة.