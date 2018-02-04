بدفع مبيعات الأجانب.. البورصة تواصل الهبوط بمنتصف التعاملات

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.52% عند مستوى 14859 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.55% عند مستوى 857 نقطة.وبلغت قيمة التداولات

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.52% عند مستوى 14859 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.55% عند مستوى 857 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 308 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 54.5 مليون جنيه، و612 ألف جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 22.5 مليون جنيه، و11.5 مليون جنيه، و10 ملايين جنيه، و11 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 16 سهمًا من إجمالى 162 سهمًا متداولًا، بينما هبط 113 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والأفراد المصريين والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 15088 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93% عند مستوى 870 نقطة.

