بدعوى استثمارها في التجارة الإلكترونية.. ضبط «مستريحين» أجنبيين نصبوا على المواطنين (تفاصيل)

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، القبض على «مستريحين» أجنبيين احترفوا النصب على المواطنين بتجميع نحو 8.5 مليون جنيه، والإدعاء باستثمارها في مجال التجارة الإلكترونية ، من خلال منصة إلكترونية غير مفعلة، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.

النصب في التجارة الإلكترونية

كانت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة ، قد كشفت أن شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، يتلقيان الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها بمجال التجارة الإلكترونية، دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات أن المتهمين أنشأوا شركة وأعلنوا عن نشاطهما عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك، إنستجرام”، وزعموا عن امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير، مقابل مبلغ مالي لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه.

حصيلة المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية، أمكن ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم (عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات استلام نقدية، شيك بنكي).

وبفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقيها لمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، و126 ألف دولار أمريكي.

وبمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال.