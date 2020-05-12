بدعوى إنهاء الخلافات التجارية.. ضبط شخص انتحل صفة ضابط للنصب والابتزاز

أقنع ضحاياه بقوة موقعه الوظيفى، وقدرته على إنهاء الخلافات المالية.

انتحل صاحب محل قطع غيار سيارات بمحافظة القاهرة، صفة ضابط ليتمكن من النصب وابتزاز المواطنين وأصحاب المعاملات المالية، بدعوى إنهاء خلافاتهم التجارية، وتمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض عليه.

النصب على صاحب شركة طباعة

بدأت الواقعة، بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد المواطنين، صاحب شركة للطباعة -مقيم بمحافظة القاهرة- بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص.

وقال في بلاغه إن الشخص انتحل صفة ضابط، وتمكن من الاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بزعم إنهاء خلافات مالية وتجارية بينه وآخرين.

وتشكل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، لكشف ملابسات الواقعة.

وأسفرت جهوده عن تأكيد صحة الواقعة، وتحديد مرتكبيها، وهو صاحب محل قطع غيار سيارات – له معلومات جنائية- مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة.

انتحال صفة ضابط

وأكدت التحريات أن المذكور مارس نشاطًا إجراميًا احتياليًا في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية وذلك عن طريق انتحاله صفة ضابط، خلافًا للحقيقة.

وأضافت أنه ليتمكن من الإيقاع بضحاياه أنشأ صفحة احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منتحلاً صفة ضابط واستغـلها في النصب والاحتيال على الشاكي.

إقناع الضحية بقوة موقعة الوظيفي

وأكدت أنه أوهم الضحية بقوة موقعه الوظيفى، وقدرته على إنهاء الخلافات المالية والتجارية القائمة بينه وآخـرين.

وأشارت التحريات إلى أنه استولي من الشاكي على مبلغ 175 ألف جنيه، تحت ذات الدعم.

إجبارهم على توقيع إيصالات أمانة وابتزازهم

وكشفت أنه أكرهه على توقيع 5 إيصالات أمانة لصالح آخرين، بقيمة مبلغ مليون وخمسين ألف جنيه بقصد إبتزازه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتحرى عنه بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على العديد من الملفات والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامي المشار إليه. المتهم

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة للتحقيق.