بدعوى إزعاجه أثناء اللعب.. أب يعتدي على طفله بالضرب حتى الموت بالبساتين

أقدم أب على قتل نجله بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ما أدى لوفاته، وذلك بدعوى تأديبه لأنه تسبب في إزعاجه أثناء اللعب داخل المنزل.

قتل طفل عمره 8 سنوات

بدأت الواقعة، بتلقى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، جثة هامدة، وسط وجود شبه جنائية.

وانتقلت أجهزة الأمن، وبالفحص تبين وجود أثر لاعتداء بالضرب على وجه الطفل، ما يؤكد وجود شبه جنائية.

وتشكل فريق بحث جنائى، لإجراء التحريات في الواقعة، وتوصل إلى أن والد الطفل، عامل، وراء ارتكاب الحادث.

وأرجع السبب في إقدامه على قتل طفله، إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح بسبب لهو المجني عليه، وتسببه في إزعاجه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم، والاستماع إلى أقواله.

كشف ملابسات مقتل سائق توكتوك بالدقهلية

فى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف ملابسات قتل سائق توكتوك.

بدأت الواقعة، ببلاغ لمركز شرطة ميت غمر، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص، يعمل سائق توك توك، بمجرى مائي، وعدم العثور على مركبة التوك توك خاصته.

ووجهت وزارة الداخلية بتشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية.

توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة، وهم 3 أشخاص، يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بحوزتهم قطعتى سلاح أبيض “مطواة”.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وقالوا إنهم استوقفوا المجنى عليه واستقلوا معه مركبة “التوك توك”، قيادته، بزعم توصيلهم إلى إحدى القرى بدائرة المركز.

وأضافوا أنه أثناء سيرهم بالطريق قاموا بالإجهاز عليه وخنقه، فأودوا بحياته ثم تخلصوا من جثته، بإلقائها بالمجرى المائى المشار إليه، وسرقة مركبة “التوك توك” وهاتفه المحمول.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية وعرض المتهمون على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.