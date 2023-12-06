بدعم من نجيب ساويرس "شغلني" تعلن إطلاق اول مركز توظيف بمحافظة سوهاج

أعلنت اليوم شركة “شغلني”، بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبدعم من المهندس نجيب ساويرس، عن إطلاق أول مركز توظيف لشغلني بمحافظة سوهاج بحضور كلاً من المهندس/نجيب ساويرس و يمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر.

و صرح عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني “أن إطلاق أول مركز توظيف لشغلني بسوهاج والذي سيبدأ العمل به في الأول من يناير هو بمثابة بداية لسلسة من المراكز والتي ستنتشر وتغطى جميع محافظات مصر”. وأضاف أن طريقة عمل المركز ستكون عن طريق الإعلان عن الوظائف المتاحة وعلى راغبي العمل أن يملأ الاستمارة ثم يقوم بإجراء مقابلة مع مسؤول التوظيف داخل المركز وفى حالة قبوله يتم تعيينه فوراً، مشيراً إلى أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين وخدمة العملاء الذين يعملون في مجال الاغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها. كما يقدم المركز برامج تدريبية لراغبي العمل إضافة إلى خدمات الشمول المالي وتمكين المرأة، مؤكداً أن اختيار محافظة سوهاج جاء لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب بمحافظات صعيد مصر.

واعربت يمنى مصطفى، مدير برنامج أعمال مصر عن سعادتها بهذه الشراكة مع شركة “شغلني” مما سيتيح فرص توظيف حقيقية للشباب في صعيد مصر خاصة ان برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يهدف الي خلق فرص عمل للشباب والسيدات خاصة في مدن صعيد مصر مع التركيز على القطاعات المستهدفة لبرنامج أعمال مصر وهي اللوجستيات وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الأخضر والصناعات الإبداعية والثقافية.